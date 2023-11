Calciomercato, la sorpresa Savio verso la Serie A: blitz per il gioiello del Girona

CalcioWeb

Il Girona è la sorpresa più bella dei top-5 campionati. La squadra di Míchel guida clamorosamente la classifica della Liga e si candida ad un ruolo da protagonista anche nelle prossime partite. E’ reduce da 5 vittorie consecutive nel campionato spagnolo e guida la classifica con due punti di vantaggio sul Real Madrid, 4 sul Barcellona e 6 sull’Atletico Madrid.

Una delle rivelazioni del campionato è sicuramente Savio, 19enne di proprietà del Troyes ma in prestito al Girona. In questa stagione ha già messo a segno 4 gol e servito 4 assist in 13 giornate. Si tratta di un calciatore brasiliano classe 2004. E’ un’ala destra di piede mancino, molto veloce e tecnico. Il suo punto di forza è l’uno contro uno, ama partire largo ed è in grado di calciare in porta con facilità. Nel 2021 è stato inserito nella lista ‘Next Generation’ dei 60 migliori talenti nati nel 2004.

Cresciuto nel settore giovanili dell’Atletico Mineiro, la prima vera esperienza è stata proprio con la prima squadra. Viene acquistato dal Troyes, poi l’esperienza in prestito al Psv. Il definitivo salto di qualità si registra proprio al Girona. La valutazione è di circa 20 milioni di euro.

Savio verso la Serie A

Il brasiliano è finito nel mirino delle più importanti squadre in Europa e diversi club di Serie A si sono messi in fila per assicurarsi le prestazioni del 19enne. La squadra più vicina a ‘Savinho’ è la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è rimasto in po’ deluso dall’avvio di stagione degli esterni e avrebbe chiesto al presidente Lotito l’arrivo di un altro attaccante.

La strategia del club biancoceleste è chiara ed i dirigenti sono in contatto per individuare calciatori giovani. L’obiettivo numero uno è Savio e il blitz biancoceleste conferma le ambizioni del club. Il Calciomercato Lazio si preannuncia scoppiettante e l’assalto definitivo è previsto entro le prossime settimane.