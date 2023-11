Calciomercato, Zielinski non rinnova: la nuova squadra fa infuriare i tifosi del Napoli

CalcioWeb

Piotr Zielinski continua a confermarsi uno dei centrocampisti più forti nel campionato di Serie A. L’inizio di stagione del Napoli non è stato facile e la dirigenza inizia a studiare le strategie per gennaio con l’obiettivo di regalare nuovi innesti all’allenatore Rudi Garcia. Il presidente De Laurentiis inizia a muoversi per il centrocampo, considerando il probabile addio del polacco.

Zielinski è un centrocampista polacco classe 1994. Si tratta di un calciatore versatile per la capacità di giocare in diversi ruoli del centrocampo: da centrale a mezzala e anche da trequartista. E’ dotato di un ottimo piede e il suo punto di forza è la verticalizzazione per i compagni. Nel corso della carriera ha maturato grande esperienza ed è diventato un punto di riferimento anche dal punto di vista realizzativo grazie alla capacità di inserirsi con continuità.

La prima esperienza da calciatore è stata con la maglia dell’Udinese, poi il passaggio all’Empoli in prestito. Prende la squadra per mano e attira le attenzioni dei più importanti club. Nel 2016 passa al Napoli per 15 milioni di euro e trova la definitiva consacrazione in uno dei club più importanti in circolazione. E’ stato uno dei principali protagonisti della vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli.

Zielinski pronto a cambiare maglia

Piotr Zielinski è in scadenza con il Napoli a giugno 2024 e la trattativa per il rinnovo è bloccata. La conferma in azzurro si allontana sempre di più e le squadre più importanti in Italia e all’estero si sono già fiondate per assicurarsi le prestazione del polacco. Secondo le ultime notizie la squadra nettamente in pole è la Juventus.

Nelle ultime ore è andato in scena un contatto tra Giuntoli e l’agente Bartlomiej Bolek per sondare il terreno per la prossima stagione. La disponibilità del calciatore è totale e la notizia del probabile passaggio in bianconero ha fatto infuriare i tifosi del Napoli.