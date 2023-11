Shock Cile, “escrementi nelle docce”: la clamorosa denuncia di Alexis Sanchez

CalcioWeb

Momento davvero difficile per il Cile. I risultati sono piuttosto altalenanti, il CT Berrizzo si è dimesso con un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, la qualificazione ai Mondiali è in bilico. Come se non bastasse tutto ciò, le dichiarazioni rilasciate da Alexis Sanchez hanno fatto parecchio rumore.

Condizioni igieniche rivedibili

Alexis Sanchez, calciatore dell’Inter e membro più rappresentativo della selezione cilena, ha criticato apertamente le condizioni igieniche che la squadra è costretta ad affrontare presso l’Estadio Monumental, l’impianto del Colo-Colo nel quale gioca anche la Nazionale.

“Stavo seduto a stirarmi e dallo scarico uscivano i nostri escrementi sotto la doccia, quindi dici: questa è una nazionale o è una squadra di terza categoria? Mi piacerebbe avere un campo vero. A Juan Pinto Durán ci sono tre docce che non funzionano e bisogna solo aspettare che qualcuno finisca per farsene una. Una squadra non può lavorare così“, ha dichiarato Sanchez.