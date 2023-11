Colpo di scena in Serie D, una squadra si ritira a campionato in corso

CalcioWeb

Clamoroso colpo di scena nel campionato di Serie D, Girone I. Il Lamezia Terme, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato la rinuncia al torneo. “Il progetto FC Lamezia Terme – si legge – è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso.

Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa”.

Novità anche sul fronte calendario e classifica. Si torna a 18 squadre, senza turno di riposo e verranno tolti i punti a tutte le squadre che ne hanno ottenuti giocando contro il Lamezia.