Consigli Fantacalcio 12ª Giornata: chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

CalcioWeb

Neanche il tempo di far terminare la tre giorni di coppe europee che si torna in campo subito nei confini nostrani. Venerdì alle 18:30 inizia la 12ª Giornata di Serie A con l’anticipo Sassuolo-Salernitana al quale farà seguito Genoa-Verona. E con esse ritorna anche il Fantacalcio. Ecco i consigli della redazione di Calcioweb per le gare della 12ª Giornata.

Portieri

Chi schierare – Szczesny e Sommer, sulla carta, dovrebbero portare il +1 del portiere imbattuto. Meret, se la retroguardia non dovesse risentire delle fatiche della Champions, pure. Musso e Silvestri, in un Udinese-Atalanta che vede i bianconeri chiusi a riccio e i bergamaschi che faticano dopo l’Europa, potrebbe portare in dote una partita con pochi spunti offensivi.

Chi evitare – Fra i big il rischio è Maignan: in trasferta il Milan ha subito 9 gol in 6 partite. Per Terracciano e Skorupski potrebbe valere il discorso inverso rispetto a Musso e Silvestri: qualche gol di troppo.

Difensori

Chi schierare – La difesa della Juventus dovrebbe avere vita facile contro il Cagliari: Bremer Gatti e Cambiaso possono portarvi qualche 6.5 prezioso per il modificatore. Discorso simile per la retroguardia dell’Inter: Dumfries e Dimarco perfetti in ottica bonus contro il Frosinone, mentre Bastoni Darmian e Acerbi (o De Vrij) dovrebbero portare voti positivi. Ok Di Lorenzo in Napoli-Empoli.

La difesa del Milan in trasferta non fa dormire sonni tranquilli, ma Theo Hernandez in fase offensiva potrebbe fare bene. Dragusin contro il Verona? Una possibile sorpresa.

Chi evitare – Nella Juventus non abbiamo nominato Rugani: da quelle parti agirà Luvumbo, meglio evitare. La difesa del Milan, come detto, traballa un po’: le fatiche della Champions potrebbero influire, i ricambi sono pochi e poco affidabili. Potete rischiare Tomori, evitate il resto. Fra Roma e Lazio c’è il rischio che fiocchino i cartellini, state alla larga se potete. Evitate le piccole, match up complicati per quasi tutte.

Centrocampisti

Chi schierare – In blocco i centrocampisti del Napoli e quelli dell’Inter. Fra gli azzurri Politano e Zielinski potrebbero portare bonus interessanti, Zambo Anguissa si è visto annullare il gol in Champions League, potrebbe rifarsi in campionato. Fra i nerazzurri Mkhitaryan (o frattesi) e Calhanoglu (occhio ai possibili rigori) sono scelte interessanti, Barella deve invece ritrovare feeling con il gol: che sia la volta buona?

Nel derby di Roma, se proprio ne avete la necessità, preferite Luis Alberto alle controparti giallorosse, è il più accreditato per fare bonus in una partita complicata. I soliti Colpani (Monza-Torino) e Bonaventura (Fiorentina-Bologna) sono uomini da bonus seppur le loro partite non siano di certo semplici. Occhio a Kostic contro il Cagliari.

Chi evitare – Date un turno di riposo ai centrocampisti della Roma, partita, probabilmente anche a quelli del Milan con l’unica eccezione per Loftus-Cheek apparso straripante in Champions League. Koopmainers ha il vizietto del bonus, ma la trasferta di Udine potrebbe essere insidiosa, specie dopo le coppe.

Attaccanti

Chi schierare – In attacco c’è l’imbarazzo della scelta. Potenzialmente sono da bonus tutti gli attaccanti delle big: Chiesa e Vlahovic in Juventus-Cagliari; Kvaratskhelia e Raspadori in Napoli-Empoli; Lautaro Martinez e Thuram in Inter-Frosinone; Leao in Lecce-Milan.

Interessanti anche le scelte di Pinamonti e Berardi in Sassuolo-Salernitana, così come quella di Gudmundsson, in grande forma, nella sfida Genoa-Verona.

Chi evitare – Attenzione a Giroud: vista la partita di grande sacrificio giocata in Champions League contro il PSG, il francese potrebbe riposare e i suoi sostituti, Okafor o Jovic (soprattutto il secondo) non garantiscono lo stesso rendimento nonostante la partita, sulla carta, sia favorevole ai rossoneri.

Immobile e Lukaku si scontreranno nel derby della Capitale: le chance di fare gol sono le stesse, la partita è complicata, se non avete altre alternative incrociate le dita.

Da evitare anche il bomber della Fiorentina, che sia Nzola o Beltran, visto l’impegno in Conference League e la gara contro l’ostico Bologna che riesce spesso a blindare i pali di Skorupski. Discorso simile per Scamacca in casa dell’Udinese dopo le fatiche dell’Europa League.