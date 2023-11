Cuore e fegato di mucca? Grealish svela la vera dieta di Haaland

CalcioWeb

Haaland sta sorprendendo il mondo intero con le sue prestazioni in campo: l’attaccante norvegese ha segnato 52 gol la scorsa stagione aiutando il City a raggiungere il Triplete ed è in testa alla classifica della Premier in questa stagione con 13 gol in 12 partite.

Mesi fa si è molto parlato della dieta di Haaland, il segreto del suo successo, a base di cuore e fegato di mucca, tra le altre cose.

Jack Grealish ha rivelato, però, il vero cibo preferito del compagno di squadra, svelando che il 23enne preferisce cibi più comuni.

Grealish ha dichiarato che ad Haaland piace la pizza kebab e la pasta di Jack, che ha una cremosa salsa di pomodoro. Il calciatore ha poi svelato che ad Haaland piace un certo antipasto, cosa che ha fatto ridere Haaland, che era seduto accanto a lui. Scrivendo su una lavagna, Grealish potrebbe non aver scritto correttamente l’ortografia, ma alla fine ha rivelato che Haaland è un grande fan della focaccia.