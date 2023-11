Elodie senza mutande? “La tengo como todas”, poi cita… Joao Mario 

CalcioWeb

Negli ultimi giorni Elodie ha monopolizzato l’attenzione dei social più di quanto faccia normalmente. L’artista romana, talentuosa e affascinante, è diventata virale grazie all’audace esibizione nel concerto di Roma, durante la quale si è presentata sul palco con un vestito rosso che lasciava davvero poco all’immaginazione.

Outfit che, in realtà, ha lasciato un dubbio importante nella mente di tutti i fan: mutande sì o mutande no? In effetti, la profonda spaccatura del vestito ha regalato più di qualche inquadratura piccante e dai video pubblicati sui social in tanti hanno argomentato per l’una o per l’altra versione. Probabile che la cantante abbia optato per un intimo particolare (adesivo g-string) che dà un effetto ‘invisibile’.

La risposta di Elodie e la citazione a Joao Mario

La stessa Elodie, nel pomeriggio odierno, è intervenuta su Twitter rispondendo al dilemma con ironia. “La tengo como todas“, letteralmente “ce l’ho come quella di tutte“, una citazione alla frase che Laura Pausini esclamò quando, al termine di un concerto, il suo accappatoio si sfilò lasciandola per qualche secondo realmente nuda davanti al pubblico. L’invito di Elodie, parafrasando la Pausini è che, ‘se anche fosse’, non ci si dovrebbe scandalizzare.

Ancor più ironica la seconda parte del tweet. “E comunque ieri tripletta“. Una frase che ha generato parecchi dubbi anche tra i fan più accaniti. La cantante ha citato i 3 gol fatti da Joao Mario all’Inter ieri sera nella sfida fra il Benfica e i nerazzurri. Il motivo? Un vecchio meme riguardante la somiglianza fra Elodie e il calciatore, sul quale la stessa cantante aveva ironizzato in passato.