Empoli, che tegola contro il Napoli: Baldanzi si ferma per infortunio

Si avvicina la partita Napoli-Empoli, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Non arrivano buone notizie per l’allenatore Andreazzoli, alla vigilia della partita. Il calciatore Tommaso Baldanzi si è fermato a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. La conferma è arrivata direttamente dall’Empoli, attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club.

“Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21”. Andreazzoli si affida a Cambiaghi alle spalle della coppia Caputo-Cancellieri.