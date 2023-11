Empoli-Sassuolo: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

Non solo Cagliari-Monza, la 13ª giornata del campionato di Serie A regala un’altra sfida interessante per la salvezza: Empoli-Sassuolo. Il ritorno di Andreazzoli ha permesso agli azzurri di cambiare passo e rientrare in piena corsa per evitare la retrocessione. I neroverdi sono dotati di un grande talento tecnico ma le prime partite sono state altalenanti e la classifica non è ancora tranquilla.

Empoli-Sassuolo, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baldanzi, Destro, Pezzella

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Obiang

Empoli-Sassuolo, l’orario

Il calcio d’inizio di Empoli-Sassuolo valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per domenica 26 novembre alle ore 15:00.

Empoli-Sassuolo, la diretta tv

Empoli-Sassuolo, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Empoli-Sassuolo, il pronostico

Empoli-Sassuolo: Pronostico 1X – La squadra di Andreazzoli è in buona forma ed è in grado di muove ancora la classifica. Il Sassuolo non vince addirittura da 7 giornate nel campionato di Serie A.