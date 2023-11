Euro 2024, l’Italia si qualifica se: tutte le combinazioni per le ultime 2 partite

CalcioWeb

Due partite da non sbagliare. L’Italia del nuovo corso Spalletti è ancora padrona del suo destino e vuole staccare il pass per la fase a gironi di Euro 2024. Sulla strada degli azzurri gli ultimi due ostacoli: la temuta Macedonia del Nord, che già in passato è stata causa di traumi sportivi (mancata qualificazione al Mondiale) e l’Ucraina, già battuta nella sfida d’andata, ma che ha 3 punti in più degli azzurri e vuole arrivare all’Europeo a tutti i costi per regalare una gioia sportiva alla popolazione segnata dalla guerra.

Due avversarie, sulla carta, inferiori ma la storia lo insegna: partite come queste non possono essere sottovalutate. L’Italia non può permettersi di sbagliare. Anzi… forse sì. Vediamo tutte le combinazioni possibili per la qualificazione dell’Italia a Euro 2024.

Le combinazioni

Se l’Italia dovesse battere la Macedonia del Nord questa sera raggiungerebbe l’Ucraina a quota 13 punti ed estrometterebbe dalla corsa all’Europeo i macedoni. A quel punto, nella sfida finale contro l’Ucraina, gli azzurri avrebbero 2 risultati su 3 (vittoria o pareggio) per qualificarsi come seconda alle spalle dell’Inghilterra.

In caso di sconfitta contro l’Ucraina, in ogni caso, l’Italia sarebbe fuori dai giochi, così come se dovesse ottenere due pareggi nelle due gare rimaste.

Se i ragazzi di Spalletti dovessero, invece, perdere contro la Macedonia e poi battere l’Ucraina, nel caso in cui i macedoni battessero l’Inghilterra nell’ultima gara del girone, si verrebbe a creare una situazione di classifica avulsa con 3 squadre a quota 13 punti. A quel punto si dovrebbero analizzare (sulle 3 squadre) nell’ordine:

i punti ottenuti negli scontri diretti delle

la miglior differenza reti negli scontri diretti

il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti

La classifica del girone

Inghilterra 16 Ucraina 13* Italia 10 Macedonia del Nord 7 Malta 0*

* Una partita in più (7 giocate su 8)