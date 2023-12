Europa e Conference League: la Roma si complica la vita, la Fiorentina deve rimandare il verdetto ottavi

CalcioWeb

Si è conclusa anche la 5ª giornata della fase a gironi di Europa e Conference League. Dopo il pareggio in Atalanta-Sporting, altre due squadre italiane sono scese in campo: la Roma in trasferta contro il Servette e la Fiorentina in Conference contro il Genk.

Occasione mancata in casa Roma per blindare il primo posto. La squadra di José Mourinho non è andata oltre l’1-1 contro il Servette e si giocherà tutto negli ultimi 90 minuti. Il rischio di giocare lo spareggio è molto concreto. I giallorossi passano in vantaggio con Romelu Lukaku. Nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del definitivo 1-1 con Bedia.

La classifica di Europa League

Slavia Praga 12 Roma 10 Servette 5 Tiraspol 1

Tre punti per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola hanno vinto in rimonta contro il Genk con il risultato di 2-1. Gli ospiti passano in vantaggio con Kayembe, passano appena 4 minuti e il difensore Martinez Quarta trova il pareggio. Nella ripresa un calcio di rigore trasformato da Nico Gonzalez regala il definitivo 2-1. I viola sono qualificati ma non sono ancora sicuri del primo tempo: la beffa è arrivata nei minuti finali con il gol del Ferencvaros contro il Cukaricki.

Classifica Conference League

Fiorentina 11 Ferencvaros 9 Genk 6 Cukaricki 0