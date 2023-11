Europa e Conference League, risultati dai due volti: Roma ko, vince la Fiorentina | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Si sono concluse le prime partite della 4ª giornata di Europa e Conference League. Prima sconfitta della fase a gironi della Roma sul difficile campo dello Slavia Praga. Dopo tre vittorie consecutive la squadra di Mourinho si è fermata sul più bello per la corsa la primo posto. La vittoria del girone è comunque ancora possibile.

La sfida contro lo Slavia Praga si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati nella ripresa da Vaclav Jurecka e Lukas Masopust. I giallorossi non sono stati in grado di pungere in attacco e il tridente formato da Belotti, Lukaku e El Shaarawy non ha fatto la differenza.

La classifica

Slavia Praga 9 Roma 9 Servette 4 Tiraspol 1

Colpo grosso della Fiorentina in Conference League e primo posto del girone in solitaria. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta sul campo del Cukaricki con il punteggio di 0-1. I viola si sono schierati con il tridente formato da Ikone, Sottil e Nzola. Il gol decisivo è stato realizzato proprio dall’ex Spezia, in grado di trasformare un calcio di rigore dopo appena 8 minuti. Poi i viola hanno controllato senza grossi problemi.

La classifica

Fiorentina 8 Ferencvaros 6 Genk 6 Cukaricki 0