Europa League, l’Atalanta chiude prima: la furia di Gasperini contro lo Sporting | CLASSIFICA

L’Atalanta strappa un punto importante allo Sporting e stacca il pass per gli ottavi di Europa League da prima in classifica. E’ andato in scena il match della 5ª giornata della fase a gironi e la squadra di Gasperini continua a confermarsi una grande candidata per la competizione.

Ottimo primo tempo dei padroni di casa, sofferenza nella ripresa. L’Atalanta passa in vantaggio, ma il gol di Scamacca viene annullato. Al 23′ è proprio l’ex West Ham a portare in vantaggio i nerazzurri. Nella ripresa è Edwards a siglare il definitivo 1-1.

Al 69′ si è verificato anche un episodio curioso. Gasperini aveva chiamato il cambio con la sostituzione di Koopmeiners e l’entrata in campo di Miranchuk. Nel foglio della sostituzione era stato segnalato il cambio dell’olandese con Scalvini ma sulla lavagnetta era stato inserito il numero sbagliato. Gasperini non ha reagito bene.

La classifica

Atalanta 11 Sporting 8 Sturm Graz 4 Rakow 4