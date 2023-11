Europa League, probabili formazioni Atalanta-Sturm Graz: match point Dea

CalcioWeb

A due settimane dal rocambolesco 2-2, maturato su calcio di rigore al termine di una partita che sembrava indirizzata verso un comodo successo, l’Atalanta cerca la rivincita contro lo Sturm Graz, questa volta fra le mura amiche del Gewiss Stadium. La tradizione italiana degli austriaci non è delle migliori: in 13 partite giocate nel Bel Paese, solo una vittoria, per 1-0, contro la Lazio, nella Coppa UEFA del 2022-2003.

Gasperini è pronto a centrare il successo che vale la qualificazione alla fase eliminatoria dell’Europa League (ancora in ballo il primo posto). Per farlo si affiderà ai suoi uomini migliori. Non sarà della partita Charles De Ketelaere fermato da un problema al ginocchio sinistro e proverà a recuperare per la sfida del 25 novembre in trasferta a Napoli.

Probabili formazioni Atalanta-Sturm Graz

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Pasalic, Muriel, Miranchuk.

Sturm Graz (4-4-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wüthruch, Dante; Bøving, Stankovic, Horvat, Prass; Sarkaria, Wlodarczyk.

Allenatore: Ilzer.

A disposizione: Maric, Obi, Johnston, Borkovic, Javi Serrano, Teixeira, Stuckler, Lavalée, Schnegg, Fuseini.