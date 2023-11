Fabbian manda il Bologna in zona Europa, spettacolo in Verona-Lecce: la classifica di Serie A

CalcioWeb

Sono andati in scena anche gli ultimi posticipi della 13ª giornata del campionato di Serie A. Nella prima sfida tante emozioni tra Verona e Lecce, la gara si è conclusa sul risultato di 2-2. Vantaggio degli ospiti con il gol di Oudin, al 41′ il pareggio di Ngonge. Il Lecce torna in vantaggio con Joan Gonzalez, poi il definitivo pareggio di Djuric.

Un gol di Fabbian manda il Bologna in zona Europa. La gara contro il Torino si è conclusa sul risultato di 2-0. Il gol del vantaggio arriva al 56′: uscita a vuoto del portiere Gemello, l’ex Reggina non sbaglia e a porta vuota sigla l’1-0. In pieno recupero è il solito Zirkzee a chiudere i conti.

La classifica

Inter 32 Juventus 30 Milan 26 Napoli 24 Roma 21 Bologna 21 Atalanta 20 Fiorentina 20 Monza 18 Frosinone 18 Lazio 17 Torino 16 Sassuolo 15 Lecce 15 Genoa 14 Udinese 11 Cagliari 10 Empoli 10 Verona 9 Salernitana 8