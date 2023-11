Fiorentina-Genk: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Conclusa la quinta giornata di Champions League, il calcio europeo continua a regalare spettacolo con delle nuove partite in programma per oggi. A scendere in campo saranno le squadre di Europa e Conference League, con tre italiane che lotteranno per un buon risultato.

Insieme a Roma e Atalanta, scende in campo oggi anche la Fiorentina, per la quinta giornata di Conference. Imbattuti, i viola ospitano il Genk al Franchi.

Fiorentina-Genk, probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Genk (4-3-3): Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil. All. Vrancken.

Fiorentina-Genk, l’orario

La sfida tra Fiorentina e Genk si terrà oggi, 30 novembre, alle 21 allo Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina-Genk, il pronostico

Fiorentina-Genk 1 + over 1.5 – I viola non hanno mai perso e guidano la classifica con 8 punti, 2 in più del Genk. Il girone è ancora apertissimo e lo scontro diretto si preannuncia a viso aperto. La squadra di Vincenzo Italiano è nettamente superiore e potrebbe vincere con due o più gol di scarto.

Fiorentina-Genk, diretta tv

La sfida di questo pomeriggio tra Fiorentina e Genk sarà visibile in televisione su TV8 e su Sky Sport, al canale Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253), ma anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.