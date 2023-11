E’ la Juventus l’anti-Inter: l’uomo che non ti aspetti decide il match contro la Fiorentina | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ la Juventus l’anti-Inter. Si è giocato il posticipo dell’11ª giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina e la squadra di Massimiliano Allegri continua a mandare messaggi per la corsa scudetto. La gara è stata condizionata anche dalla protesta della Curva viola, in sciopero per il mancato rinvio della partita dopo l’alluvione in Toscana che ha messo in ginocchio tutta la Regione.

La Fiorentina gioca con coraggio e si schiera con Kouame, Barak e Nico Gonzalez alle spalle di Beltran, i bianconeri rispondono con la coppia formata da Kean e Chiesa. Partenza sprint della squadra di Massimiliano Allegri che passa subito in vantaggio: Kostic evita l’anticipo di Parisi, crossa al centro e sfrutta un perfetto inserimento del centrocampista Miretti che infila Terracciano.

I padroni di casa rispondono con Nico Gonzalez, poi la bella punizione di Biraghi che mette in grossa difficoltà Szczesny. Si va all’intervallo sullo 0-1. Nella ripresa ci prova l’ex Chiesa, poi il tecnico Italiano si gioca le carte Nzola e Bonaventura, la risposta degli ospiti è affidata all’ingresso di un altro ex, Dusan Vlahovic. Tiro di Kouame, poi salva Rugani. Nel finale il risultato non cambia, la Juve controlla e vince 0-1 una partita importantissima per la corsa scudetto.

Classifica Serie A

Inter 28 Juventus 26 Milan 22 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Roma 17 Fiorentina 17 Monza 16 Lazio 16 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Sassuolo 11 Genoa 11 Udinese 10 Cagliari 9 Verona 8 Empoli 7 Salernitana 4