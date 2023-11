Follia a Reggio Calabria: distrutto il bus e autista aggredito dai tifosi del Trapani | FOTO

CalcioWeb

Allo stadio Oreste Granillo è andata in scena la partita del campionato di Serie D tra Fenice Amaranto e Trapani. Gli ospiti si sono confermati una corazzata per la categoria e la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2.

Al fischio finale si sono verificati momenti di grande tensione: i tifosi ospiti avrebbero aggredito un autista e distrutto il bus. “Queste immagini di guerriglia urbana sono il risultato di quello che è avvenuto oggi pomeriggio a Reggio Calabria fuori dallo Stadio Granillo, dove i tifosi del Trapani hanno aggredito a colpi di spranga un nostro autista e praticamente distrutto un bus dell’Atam. Un episodio di violenza inaudita che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e del calcio.

Poco fa ho sentito Pietro, l’autista aggredito che si trova in ospedale per degli accertamenti, per esprimergli la mia piena vicinanza. Ci aspettiamo che a farlo sia anche la società del Trapani e gli stessi tifosi, e che prendano immediatamente le distanze da questo assurdo episodio di violenza, risarcendo la città anche del danno subito”, si legge sul profilo Instagram di Giuseppe Falcomatà.