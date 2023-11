Frosinone-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

Due neopromesse e due bellissime sorprese del campionato di Serie A. Si avvicina lo scontro salvezza tra Frosinone e Genoa, valida per la 13ª giornata del massimo torneo italiano. Il tecnico Eusebio Di Francesco è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e si è rilanciato dopo le ultime deludenti esperienze. Di fronte una squadra interessante come il Genoa di Alberto Gilardino, un altro allenatore emergente.

Frosinone-Genoa, le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cuni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Harroui, Kalaj, Mazzitelli

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Puscas, Ekuban.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bani, Gudmundsson, Retegui

Frosinone-Genoa, l’orario

Il calcio d’inizio di Frosinone-Genoa valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per domenica 26 novembre alle ore 15:00.

Frosinone-Genoa, la diretta tv

Frosinone-Genoa, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Frosinone-Genoa, il pronostico

Frosinone-Genoa: Pronostico GG – Due squadre con propensione offensiva e formate da calciatori di grande talento. Il pronostico GG sembra quello con maggiori possibilità di successo.