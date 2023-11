HJK-Aberdeen interrotta: il motivo | VIDEO

E’ iniziato il programma della 5ª giornata della fase a gironi di Conference League. La partita tra HJK e Aberdeen ha regalato tante emozioni, poi è stata interrotta. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Bande e Hostikka.

Al 41′ gli ospiti rientrano in partita con MacDonald. Nel secondo tempo il 2-2 di Duk. Nel secondo tempo la gara è stata interrotta. Il motivo? I tifosi ospiti hanno iniziato a lanciare palle di neve dietro la porta del portiere avversario.

HJK Helsinki-Aberdeen briefly stopped because some Aberdeen fans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper.

Man over the tannoy says it could be abandoned if it continues! pic.twitter.com/obwqBZ23vd

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) November 30, 2023