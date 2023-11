Infortunio Leao, il Milan trema: l’esito degli esami e i tempi di recupero

CalcioWeb

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri hanno giocato una brutta partita contro il Lecce, quantomeno nel secondo tempo, gettando al vento il vantaggio di due reti e rischiando addirittura di perdere nel finale, con un gol annullato a Piccoli per fallo. Come se non bastasse la delusione per il 2-2, a preoccupare i tifosi ci sono anche le condizioni di Rafael Leao.

L’esterno portoghese ha abbandonato il campo nei primissimi minuti di partita a causa di un problema muscolare dovuto, molto probabilmente, alla partita di grande sacrificio giocata contro il PSG martedì.

L’esito degli esami e i tempi di recupero

Dagli esami ai quali si è sottoposto il calciatore è venuta fuori una lesione al bicipite femorale destro. Serviranno almeno 15-20 giorni di stop per recuperare. La sosta per le Nazionali è quanto mai provvidenziale. I rossoneri proveranno a recuperare il calciatore per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.