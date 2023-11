Inter-Benfica: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

E’ iniziata ieri la 5ª giornata di Champions League. L’Italia sorride a metà: la Lazio, grazie ad una bella vittoria, stacca il pass per gli ottavi di finale, mentre il Milan è adesso appeso ad un filo.

Oggi è il turno di altre due italiane, Inter e Napoli. I nerazzurri scendono in campo già certi del passaggio del turno, ma con un occhio alla situazione primo posto.

Benfica-Inter, probabili formazioni

Benfica (3-4-3) – Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All.: Schmidt.

Inter (3-5-2) – Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Klaassen, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All.: Inzaghi.

Benfica-Inter, il pronostico

Benfica-Inter GG – Forse la gara più difficile da pronosticare, non per i valori in campo, ma per l’ampio turnover annunciato dall’Inter. I nerazzurri sono già sicuri del passaggio agli ottavi, ma non ancora del primo posto, unico vero obiettivo. Il Benfica, ultimo con 0 punti, potrebbe ancora puntare all’Europa League ma ha bisogno di vincere. Entrambe hanno interesse nella vittoria, dunque almeno un gol per parte è plausibile.

Inter-Benfica, l’orario

La gara tra Inter e Benfica, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma mercoledì 29 novembre alle ore 21:00 allo stadio Da Luz.

Inter-Benfica, diretta tv

La sfida di questa sera tra Inter e Benfica sarà in trasmessa in diretta tv su Sky, mentre in streaming sarà disponibile su NOW e Infinity+.