Inter-Frosinone: il gol della giornata (e forse della stagione) di Dimarco | VIDEO

Inter e Frosinone sono all’intervallo del posticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus, in grado di vincere 2-1 contro il Cagliari. La compagine di Di Francesco si conferma una delle sorprese più belle.

La partita è più difficile del previsto per i nerazzurri, poi Dimarco decide di prendere la squadra sulle spalle. L’esterno dell’Inter è stato protagonista di un gol pazzesco da oltre 50 metri e da posizione defilata. Una prodezza della domenica e destinata a diventare nella Top 5 dell’intera stagione.

FEDERICO DIMARCO ARE YOU KIDDING ME????? WHAT A GOAL 🤯⚽️ pic.twitter.com/lL08pEBS7P

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) November 12, 2023