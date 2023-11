Italia, i convocati di Spalletti: le scelte per le gare con Macedonia e Ucraina

CalcioWeb

Il CT Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 29 convocati per le partite dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina, gare valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. Prima convocazione in nazionale per Cambiaso della Juventus e Colpani del Monza. Ritornano in azzurro anche Calabria e Jorginho. Fra le assenze più pesanti quelle di Immobile e Udogie.

Convocati Italia

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario

Difensori: Acerbi, Bastoni, Buongiorno Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi

Centrocampisti: Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli

Attaccanti: Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca Zaniolo