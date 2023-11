Vittoria o pareggio contro l’Ucraina? Differenza enorme per l’Italia: cambia tutto per Euro 2024

CalcioWeb

Questa sera l’Italia si gioca l’ultima chance per accedere a Euro 2024. Gli azzurri affronteranno l’Ucraina a Leverkusen, campo neutro a causa della guerra in Ucraina che non permette di disputare partite in sicurezza, con due risultati su tre disponibili per la qualificazione.

In caso di vittoria o pareggio, grazie al successo ottenuto all’andata e all’attuale situazione di classifica che vede le due nazionali appaiate a quota 13 punti, gli azzurri sarebbero qualificati (in caso di sconfitta ci sarebbero i Playoff, ndr). Ma fra i due risultati c’è una differenza enorme.

Questione fasce

Sabato 2 dicembre, alle ore 18:00, si terrà il sorteggio della fase finale di Euro 2024. Le 24 nazionali qualificate saranno divise in 6 gironi da 4, nei quali verranno posizionati in base a una precedente divisione in fasce.

Nella 1ª fascia ci saranno la Germania, paese ospitante, insieme alle migliori 5 vincitrici dei gironi. Le altre vincitrici formeranno la 2ª fascia insieme alle migliori seconde. In base al ranking verranno completate poi le fasce successive. Sicure della 4ª fascia le squadre che arriveranno a Euro 2024 passando dai Playoff.

Per stabilire la classifica generale si seguono i seguenti criteri (escludendo i risultati ottenuti contro le squadre classificatesi al sesto posto dei gironi di qualificazione):

posizione nel girone;

maggior numero di punti;

differenza reti;

gol fatti;

gol fatti in trasferta;

numero di vittorie;

numero di vittorie in trasferta;

miglior condotta fair play (1 punto di penalità per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione)

posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23

Differenze fra vittoria e pareggio

Con una vittoria l’Italia salirebbe a quota 16 punti e sarebbe certa di prendere parte al sorteggio per Euro 2024 in 3ª fascia. Con un pareggio sarebbero alte le probabilità di finire in 4ª fascia. In quest’ultimo caso, il girone degli azzurri potrebbe rivelarsi piuttosto complicato essendoci il rischio di pescare anche due o tre nazionali di buon livello.