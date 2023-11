Italia-Macedonia, le probabili formazioni: sorpasso in attacco

CalcioWeb

L’Italia si gioca tantissimo in una serata. E’ quasi tutto pronto per la partita di qualificazione ai prossimi Europei del 2024 con la squadra di Luciano Spalletti costretta a conquistare i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione. L’ex tecnico del Napoli dovrà fare i conti con qualche problema di troppo: out Bastoni, Meret, Calabria, Scalvini, Toloi, Locatelli, Pellegrini, Zaccagni e Retegui.

Oltre allo squalificato Di Lorenzo vanno in tribuna Vicario, Biraghi, Colpani e Kean. In porta spazio a Donarumma, in difesa Gatti è in vantaggio su Buongiorno. A centrocampo Barella, Jorginho e Bonaventura. In attacco Raspadori è in vantaggio su Scamacca per completare il reparto con Berardi e Chiesa.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

A disposizione: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso, Mancini, Buongiorno, Cristante, Frattesi, Zaniolo, Scamacca.

MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski.

A disposizione: Shiskovski, Aleksovski, Ademi, Todorovski, Churlinov, Alimi, Da. Badunski, Daci, Iljazovski, M. Ristovski, Kostadinov, Nestorovski.