Juventus, la bomba di Zazzaroni: “Allegri vuole andare via”, svelato il sostituto

La Juventus continua a confermarsi una seria candidata alla vittoria dello scudetto e la sfida della 13ª giornata del campionato di Serie A ha confermato la forza della squadra di Massimiliano Allegri. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Vlahovic e Lautaro Martinez.

La settimana si è aperta con un bomba clamorosa sul futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il tecnico livornese avrebbe deciso di lasciare la Juventus.

“La tempistica delle parole di Conte l’ho trovata fuori luogo. Sicuramente qualcuno non ha gradito e te lo posso garantire. È tutto molto singolare e divertente: una Juventus che lascia libero tutto, mentre io ero abituato a una società dove tutto era chiuso. Era un fortino del quale usciva pochissimo. Adesso invece esce anche quello che non dovrebbe uscire, probabilmente c’è la volontà di fare un po’ di casino. Che Antonio Conte voglia tornare alla Juve lo sanno anche i muri. Ha rifiutato il Napoli perché ha delle idee completamente diverse”, svela il giornalista alla trasmissione ‘Pressing’.

“Allegri a fine stagione andrà via. Vi sembra che ci siano le condizioni per rimanere? Prenderà i soldi e se ne andrà, com’è normale che sia così. Lui appartiene a un’altra Juventus che non c’è più, probabilmente è un po’ disorientato”.