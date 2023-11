La Juventus gioca in… difesa: Bremer e Rugani trascinano Allegri al primo posto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Quinta vittoria consecutiva per la Juventus nel campionato di Serie A e primo posto momentaneo in classifica, in attesa della gara dell’Inter contro il Frosinone. Si è conclusa un’altra partita valida per la 12ª giornata e la squadra di Massimiliano Allegri si è affidata a due difensori: Bremer e Rugani. Il Cagliari si è confermato in buona forma ed è stato in grado di riaprire la partita nel finale.

I padroni di casa si schierano con la coppia formata da Kean e Chiesa, gli ospiti rispondono con Viola alle spalle di Petagna e Luvumbo. Nel primo tempo la partita è noiosa, si registrano occasioni per Dossena, Kean e McKennie.

Nella ripresa la partita svolta. Al 60′ i padroni di casa sbloccano il risultato con un colpo di testa di Bremer, bravo a sfruttare un cross di Kostic. Passano 10 minuti e un altro difensore trova il raddoppio: è Rugani a siglare il 2-0. Al 75′ gli ospiti rientrano in partita con un bellissimo colpo di testa di Dossena, poi sempre il difensore sfiora il clamoroso pareggio, il pallone si stampa sul palo. Nel finale la squadra di Ranieri non ha la forza di reagire, finisce 2-1. Juventus prima.

Classifica Serie A

Juventus 29 Inter 28 Milan 23 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Roma 17 Fiorentina 17 Monza 16 Lazio 16 Frosinone 15 Torino 15 Genoa 14 Lecce 14 Sassuolo 12 Udinese 10 Cagliari 9 Verona 8 Empoli 7 Salernitana 5