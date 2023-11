Juventus, centrocampo a pezzi: contro l’Inter scelte obbligate o… ‘allegrata’

CalcioWeb

La Juventus continua a fare i conti con i problemi a centrocampo e contro l’Inter dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza. E’ altissima l’attesa per il big match della 13ª giornata del campionato di Serie A, valido per lo scudetto. Si affrontano le squadre più forti del campionato e protagoniste di una serie di risultati utili consecutivi.

Dopo la squalifica di Fagioli e quella in arrivo di Pogba per doping, il tecnico Massimiliano Allegri rischia di perdere altre due pedine. Manuel Locatelli ha riportato una lieve lesione alle costole, oggi si è fermato anche Miretti. Il giovane centrocampista ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa della lombalgia.

In attesa di nuovi controlli sulle condizioni di Locatelli e Miretti, la rosa della Juventus a centrocampo è ridotta all’osso. Il tecnico Allegri avrà a disposizione solo tre centrocampisti: McKennie, Nicolussi Caviglia e Rabiot. Non è da escludere l’allegrata con l’inserimento di Yildiz alle spalle delle due punte.