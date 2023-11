Juventus ancora nel mirino della Consob: occhio agli scambi con il Genoa

CalcioWeb

Continuano i problemi fuori dal campo in casa Juventus. Secondo le ultime notizie il club bianconero sarebbe finito nel mirino della Consob in relazione ad alcune operazioni di calciomercato concluse con il Genoa negli ultimi mesi. Sotto la lente d’ingrandimento sarebbero finiti l’acquisto di Andrea Cambiaso, arrivato dal Genoa per 8,5 milioni, e la cessione di Radu Dragusin, girato sempre ai rossoblù per 5,5 milioni. Ad essere contestata sarebbe la plusvalenza messa a bilancio dai bianconeri.

Nel dettaglio non avrebbero potuto rilevare la plusvalenza pari a € 3,7 milioni realizzata con la cessione del calciatore Radu Matei Dragusin e avrebbero pertanto dovuto registrare i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cambiaso a un valore di carico inferiore di € 3,7 milioni.

La risposta della Juventus

Nella nota ufficiale pubblicata dalla società bianconera, viene dichiarato che “la Juventus continuerà a collaborare e cooperare con l’autorità di vigilanza e rimane convinta di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi di Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole contabili, giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società”.