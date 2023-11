Juventus-Verona, svelati gli audio Var dei gol annullati a Kean: “fuorigioco e manata” | VIDEO

CalcioWeb

La partita del campionato di Serie A tra Juventus e Verona continua a scatenare motivi di grande discussione con riferimento agli episodi arbitrali. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol a tempo quasi scaduto di Cambiaso.

La partita è salita alla ribalta per i gol annullati a Moise Kean, il primo per fuorigioco millimetrico e il secondo per una manata. DAZN ha diffuso gli audio sugli episodi chiave della partita. Nel primo caso si fa riferimento ad una situazione ‘tight’, ovvero al limite con la necessità di individuare il momento preciso in cui parte il pallone destinato a Kean. Come si sente nell’audio se si prende in considerazione il frame suggerito dal sistema la posizione dell’attaccante è in fuorigioco, mentre se si fa riferimento al frame precedente è buona.

“Ok puoi entrare in SAOT rapidamente? Allora i giocatori coinvolti sono questi. Allora è tight eh, dobbiamo controllare attentamente. Sì dammene un’altra. Così me lo dà offside. Così è quello del sistema ed è sempre offside. Mi dai un’altra camera? Se vado indietro di uno è buono, se guardo quello del sistema è fuorigioco. Devi fare overrule per offside. Kean è in fuorigioco in partenza”, il dialogo sul primo gol annullato a Kean.

Sul secondo gol annullato al calciatore bianconero i collaboratori si sono subito accorti del possibile fallo, sottolineando con un “porca miseria” il colpo rifilato dal bianconero. “Questa è una manata. Allora dimmi tu dove iniziare. Sì da questo punto di contatto, la mano in faccia. E’ mano sul volto. Per me questo è fallo. Ermanno ti consiglio on Field review per un fallo. Ascolta ti faccio vedere il fallo dall’inizio fino alla realizzazione del gol”.