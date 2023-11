Inter e Lautaro Martinez insieme a vita? Le rivelazioni dell’agente

Lautaro Martinez è uno dei calciatori nerazzurri più apprezzati dai tifosi. Così come l’Inter ama Lautaro, anche il calciatore prova un sentimento profondo per la squadra milanese e sembra che voglia indossare questa maglia ancora a lungo.

Ai microfoni di Tv Play, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato proprio del futuro del calciatore argentino: “la relazione con l’Inter è fatta di fiducia. Credo che arriveremo ad un accordo molto buono per l’Inter e per Lautaro. Il ragazzo è con la testa al 100% per la squadra e lavoro per arrivare ad un accordo. Per me e Lautaro è molto importante che l’Inter sia disposta ad ascoltarci per un nuovo prolungamento nonostante un contratto fino al 2026. Voglio ringraziare il club per questa possibilità“, ha dichiarato.

“L’importante per me è vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, vedremo. Lautaro è un giocatore corretto e ha l’onore di rappresentare un’entità come quella dell’Inter. Io credo che sia in un momento di enorme felicità. Oggi per me è un piacere essere il procuratore di un uomo,che tiene la testa ben salda, consapevole di aver fatto un grande lavoro. Lautaro pensa che una parte molto importante della sua vita sia la relazione con l’Inter, con la società e con l’Italia. Oggi per me la situazione è tranquilla, Lautaro Martinez è molto identificato con i colori nerazzurri, l’Inter e Milano gli hanno portato un orizzonte di tranquillità e felicità. Vuole continuare a rendere felici i tifosi ed è felice della responsabilità di essere il capitano“, ha concluso.