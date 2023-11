Lazio, Lotito infiamma il derby: che stoccata alla Roma!

CalcioWeb

Si avvicina una partita importantissima valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Il riferimento è al derby tra Lazio e Roma in un match che non ha mai bisogno di presentazioni e in questo caso molto importante anche per la classifica. I giallorossi sono reduci dalla rimonta pazzesca nel recupero contro il Lecce, i biancocelesti dalla bella vittoria in Champions League contro il Feyenoord.

Claudio Lotito non è mai banale e con alcune dichiarazioni ha infiammato l’ambiente. “Il derby per noi è un campionato nel campionato. È un appuntamento importante e spero che la squadra trovi la compattezza e la forza di esprimersi al 100% per dare grandi soddisfazioni ai tifosi che meritano un comportamento all’insegna del sacrificio, della determinazione e del risultato. Il suo risultato condiziona l’andamento successivo.

L’anno scorso due grandi risultati che hanno creato un trasporto da parte della tifoseria verso la squadra molto importante. Quello a cui sono più legato? Finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Un evento particolarissimo, in città si vive e si soffre. L’altra fazione è più portata a enfatizzare, è più caciarona, ma se non raggiunge l’obiettivo si nasconde e sparisce. I laziali invece sembra, sottolineo sembra, che preferiscano soffrire in silenzio”, le parole a Radio Serie A.