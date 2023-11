Le probabili formazioni di Napoli-Empoli: Rudi Garcia non può sbagliare

CalcioWeb

Napoli e Empoli si preparano a scendere in campo per la 12ª giornata del campionato di Serie A in un testa-coda importante per la classifica. La squadra di Rudi Garcia è reduce dal pareggio in Champions League contro l’Union Berlino e dovrà tornare al successo in campionato. Gli azzurri sono in difficoltà e occupano il penultimo posto.

Sul fronte formazione Olivera insidia il posto a Mario Rui, per il resto non dovrebbero esserci dubbi. Tante incertezze, invece, per gli ospiti: in attacco probabile Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Osimhen, Rrahmani

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Destro, Pezzella