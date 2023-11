Lecce-Milan, il gol annullato a Piccoli: proteste dei padroni di casa | VIDEO

CalcioWeb

La partita della 12ª giornata in Serie A tra Lecce e Milan si è conclusa sul risultato di 2-2. Prestazione dai due volti per la squadra di Stefano Pioli e sempre più in difficoltà in campionato. I rossoneri passano in doppio vantaggio con Giroud e Reijnders. Nella ripresa la grande reazione dei padroni di casa e i gol di Sansone e Banda.

In pieno recupero il Lecce trova addirittura il gol del 3-2 con Roberto Piccoli che fa esplodere il pubblico di casa. L’eurogol del calciatore di casa è stato annullato dopo l’esame al Var. Il motivo? Il direttore di gara ha sanzionato un pestone dell’attaccante ai danni del difensore Thiaw.

⚽️🇮🇹 GOAL | AC Milan 2-3 Lecce | Roberto Piccoli ROBERTO PICCOLI WINS THE GAME FOR LECCE WITH AN AMAZING GOAL!!!!!!pic.twitter.com/5FgI3pnBTW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 11, 2023