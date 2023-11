Liga, il Villarreal esonera Pacheta: definita l’intesa con il nuovo allenatore

CalcioWeb

Salta un’altra panchina. Il Villarreal, 13° in classifica nella Liga spagnola, ha deciso di esonerare l’allenatore José Rojo Martín, detto Pacheta. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico nonostante la vittoria di ieri sul Maccabi Haifa in Europa League e il secondo posto in classifica nella fase a gironi della competizione.

Pacheta aveva preso la guida della squadra dopo la quarta giornata, sostituendo Quique Setién, che era riuscito a totalizzare tre punti su dodici, poi solo due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Dopo la partita di ieri, il portiere Pepe Reina ha criticato velatamente l’atteggiamento di alcuni suoi compagni e difendendo il lavoro dell’allenatore.

Secondo i media spagnoli, il prossimo allenatore del Villarreal sarà Marcelino, dimessosi lo scorso settembre dal Marsiglia. Si tratta di un allenatore spagnolo classe 1965. Dopo la carriera da calciatore (nel ruolo di centrocampista) con le maglie di Sporting Gijón, Racing Santander, Levante e Elche, ha intrapreso la carriera da allenatore. Dopo le esperienze con Lealtad, Sporting Gijón, Recreativo Huelva e Real Saragozza, svolta la carriera con la chiamata del Siviglia. Poi Villarreal, Valencia, Bilbao e Marsiglia.