Lione, crisi senza fine: esonerato Fabio Grosso

Poco più di due mesi e l’avventura di Fabio Grosso al Lione è già finita. Dopo 8 partite alla guida del club francese, nelle quali ha raccolto una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte, Fabio Grosso è stato esonerato. L’ultima goccia è stato il ko interno contro il Lille per 0-2.

Continua la crisi del Lione che resta ultimo con appena 7 punti raccolti in 12 gare disputate in campionato. Il Lione si trova attualmente a -5 dalla zona salvezza, ma ha una gara da recuperare, quella non giocata contro il Marsiglia dopo l’assalto al pullman della squadra nel quale proprio Fabio Grosso ebbe la peggio rimediando una profonda ferita al volto. Un episodio passato in secondo piano davanti a risultati e prospettive poco incoraggianti. Dopo 75 giorni è addio.