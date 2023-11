La mamma di Rabiot gela la Juventus: il rinnovo non è così vicino

CalcioWeb

La Juventus si prepara per l’insidiosa trasferta di campionato contro la Fiorentina con il chiaro obiettivo di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. La squadra è attrezzata per la lotta scudetto e la dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato. Il reparto sotto osservazione è il centrocampo dopo la squalifica di Fagioli per il caso scommesse e quella in arrivo di Pogba per il caso doping.

Il calciatore di maggiore esperienza e qualità è sicuramente Adrien Rabiot. L’avvio di stagione del francese non è stato entusiasmante e continuano a circolare voci sul futuro. Il contratto con i bianconeri è in scadenza a giugno e l’accordo non è così vicino, come confermato da Veronique Rabiot, mamma del calciatore.

“Il rinnovo con la Juventus? È troppo presto per parlarne”, sono le parole in un’intervista a Sportweek. Sul rinnovo di un solo anno: “è stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento. È un rinnovo innovativo. Parlare di prolungamento ora non è il caso. Al momento giusto valuteremo ogni cosa e alla fine deciderà come sempre Adrien”.

“La Juventus lo considerava la prima scelta, ci inseguiva da anni, letteralmente: gli emissari bianconeri me li ritrovavo dove meno potessi aspettarmeli, fuori dagli stadi, in tribuna. Allegri lo voleva davvero e con Federico Cherubini c’è un rapporto molto cordiale e professionale. Lo United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di soldi nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa”.