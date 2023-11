Argentina o Italia? Matias Soulè non ha dubbi: messaggio a Spalletti

CalcioWeb

Con 5 gol e 1 assist all’attivo, Matias Soulè è senza dubbio una delle grandi sorprese del campionato di Serie A. L’esterno scuola Juventus si è messo in mostra in prestito al Frosinone e ha attirato l’attenzione di Argentina e Italia, le due nazionali che possono convocarlo grazie al doppio passaporto.

La scelta di Soulè

In merito alla scelta, Soulè non sembra avere alcun dubbio: si sente argentino e lo ha detto al CT Spalletti. “Ho parlato con Spalletti – ha ammesso – e gli ho detto la verità, cioè che mi sento argentino. L’ho ringraziato per l’interesse, poi ho parlato anche con Walter Samuel che mi ha annunciato la pre-convocazione. Aspetto l’Argentina, non so se arriverà ora o dopo, ma sono nato lì, mi sento argentino e il cuore me lo conferma“.