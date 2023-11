Milan, “bivio” Champions League: le probabili formazioni contro il Psg

CalcioWeb

“Bivio” Champions League per il Milan in una gara considerata “della svolta” per provare a rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Stefano Pioli prepara la missione contro la corazzata Psg, la netta favorita alla qualificazione e reduce dal successo 3-0 proprio contro i rossoneri.

Il Milan, in stagione, non è mai riuscito a vincere in Europa e, soprattutto, non è ancora riuscito a segnare. Chiude la classifica del girone a due punti, preceduto da Borussia e Newcastle (4 punti) e appunto dal Psg capolista con 6 punti.

“Il sentimento che prevale è quello di rivalsa. Sabato abbiamo deluso i tifosi e ci hanno fischiato, vuol dire che abbiamo fatto male. Abbiamo l’occasione di tornare a giocare da Milan”, sono le dichiarazioni di Stefano Pioli.

Pioli può contare su qualche recupero anche importante. Theo Hernandez, out sabato per infortunio, si è allenato in gruppo, come Chukwueze, Pulisic e Krunic. Out invece Kjaer. “Sabato contro l’Udinese abbiamo deluso tutti, questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di giocare una grande partita”, continua Pioli.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 10 Leao, 9 Giroud, 11 Pulisic. A disposizione: 83 Mirante, 69 Nava, 7 Adli, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Romero, 21 Chukwueze, 32 Pobega, 42 Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi. All.: Pioli.

Psg (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 37 Skriniar, 21 Lucas Hernandez; 33 Zaire-Emery, 4 Ugarte, 17 Vitinha; 10 Dembélé, 9 Goncalo Ramos, 7 Mbappé. A disposizione: 30 Lettelier, 80 Tenas, 26 Mukiele, 8 Ruiz, 15 Danilo, 19 Lee Kang-In, 23 Muani, 28 Soler, 29 Barcola. All.: Luis Enrique.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spa).