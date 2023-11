Il Milan corre ai ripari sul calciomercato: testa a testa per il grande colpo in attacco

CalcioWeb

La situazione in casa Milan è molto delicata e la dirigenza ha deciso di correre ai ripari dopo le ultime deludenti prestazioni. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio contro il Lecce e in particolar modo il secondo tempo ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme. In campionato non vince da 5 giornate (il successo contro il Genoa), poi le sconfitte contro Juventus e Udinese ed i pareggi contro Napoli e Lecce.

In Champions League il Milan si è rilanciato dopo la vittoria contro il Psg, ma la situazione è ancora appesa ad un filo. La campagna acquisti estiva è stata nel complesso positiva con gli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic che si sono dimostrati calciatori importanti per la squadra. Okafor è un esterno, Giroud è fortissimo ma anche contro il Lecce ha confermato momenti di nervosismo e sarà costretto a saltare le prossime partite.

Il Milan ha deciso di anticipare a gennaio l’arrivo di un grande attaccante e si preannuncia un testa a testa scoppiettante.

Milan, due nomi sul calciomercato

Il nome in pole per l’attacco del Milan è quello di Jonathan David del Lille. La valutazione del canadese è destinata a scendere ulteriormente e potrebbe trasferirsi per una cifra di 40 milioni di euro. E’ un classe 2000 con importanti margini di miglioramento, dotato di grande tecnica e fiuto per il gol. Si è dimostrato un profilo interessante anche dal punto di vista realizzativo.

L’alternativa è la sorpresa della prima parte di stagione. Il riferimento è a Serhou Guirassy, guineano dello Stoccarda e già autore di 15 gol in Bundesliga. Il 27enne è pronto al definitivo salto di qualità e nel contratto è presente una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Il problema principale è rappresentato dalla concorrenza. Il Milan ha avviato le trattative e sono in corso valutazioni dal punto di vista tecnico ed economico.