Milan-Dortmund: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Una partita che vale una stagione: Milan e Borussia Dortmund sono pronte a scendere in campo per una partita importantissima valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina e si sono rilanciati anche in Serie A. I gialloneri sono una squadra molto insidiosa e in Bundesliga occupano la quarta posizione. Il Dortmund guida la classifica con 7 punti, il Milan è al terzo posto con 5.

Milan-Dortmund: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Chaka Traore, Jovic. Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Leao, Okafor. Squalificati: Musah. Diffidati: Krunic.

B. DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. A disposizione: Lotka, Meyer, Ostrzinski, Morey, Ozcan, Reyna, Haller, Wolf, Moukoko, Malen, Meunier, Adeyemi. Indisponibili: Felix Nmecha, Sule. Squalificati: nessuno. Diffidati: Can, Schlotterbeck.

Milan-Dortmund, l’orario

La gara tra Milan e Dortmund, valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma martedì 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio San Siro.

Milan-Dortmund, il pronostico

Milan-Dortmund: Pronostico 1 – Vietato sbagliare per il Milan. Nel girone più complicato e aperto di questa edizione della Champions League, il Milan (5 punti) deve battere il Borussia Dortmund (7 punti) per scavalcarlo in classifica e attendere gli sviluppi di PSG-Newcastle per mettersi a tavolino a fare i calcoli in vista dell’ultima giornata.

Milan-Dortmund, diretta tv

Milan-Borussia Dortmund verrà trasmessa su Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K, su Mediaset Infinity + e in chiaro su Canale 5.