Milan, l’esito degli esami di Thiaw dopo l’infortunio: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 e la qualificazione per gli uomini di Stefano Pioli è appesa ad un filo. I rossoneri devono fare i conti anche con una vera e propria emergenza infortuni.

Il difensore Thiaw si è fermato al 53′ e al suo posto è entrato Krunic. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al bicipite femorale. Il calciatore sarà rivalutato tra 7-10 giorni e salterà sicuramente le partite contro Frosinone e Atalanta in Serie A.