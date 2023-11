Milan, Leao scatena le reazioni: l’esultanza polemica dopo il gol | VIDEO

CalcioWeb

Milan e Psg sono all’intervallo della 4ª giornata della fase a gironi di Champions League e i primi 45 minuti hanno regalato tantissime emozioni e motivi di grande interesse. Uno-due nei primi minuti: gli ospiti passano in vantaggio con l’ex Inter Skriniar, poi il pareggio di Leao.

I rossoneri sfiorano il gol anche con Loftus-Cheek e Musah, gli ospiti con Mbappé e la traversa di Dembele. Anche il pre-partita è stato caldissimo con l’accoglienza a Donnarumma (insulti, fischi e lancio di dollari) e l’addio al coro per l’allenatore Stefano Pioli. La tensione in casa Milan è altissima e la conferma è arrivata dall’esultanza di Leao dopo il gol. L’attaccante ha deciso di esultare con l’indice davanti alla bocca, in risposta alle ultime critiche considerate eccessive.