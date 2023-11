Milan, Maignan come Dida: la parata fenomenale su Banda | VIDEO

CalcioWeb

E’ fortissima la delusione in casa Milan dopo il pareggio contro il Lecce nella sfida della 12ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2 ed i rossoneri non sono stati in grado di mantenere il doppio vantaggio firmato da Giroud e Reijnders. Nel secondo tempo i gol dei padroni di casa con Sansone e Banda.

Il portiere Maignan continua a confermarsi uno dei migliori in circolazione. L’estremo difensore rossonero è stato autore di una parata fenomenale su Banda, sul risultato di 0-2.

A molti tifosi del Milan l’intervento ha ricordato una respinta di Dida in una sfida di Champions League contro l’Ajax.

Parata di Maignan che mi ha ricordato questa parata IMMENSA di Nelson Dida pic.twitter.com/n0rWau7SDG — Lord Jack (@_LordJack) November 11, 2023