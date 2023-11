Milan-Psg, dollari a Donnarumma e addio al coro per Pioli | VIDEO

CalcioWeb

E’ iniziata con il botto la partita della 4ª giornata della fase a gironi di Champions League tra Milan e Psg. I rossoneri non possono permettersi un altro passo falso dopo il ko in Francia. L’inizio di partita è stato scoppiettante: Loftus-Cheek si divora il gol del vantaggio, poi è l’ex Inter Skriniar a siglare il gol ospite. Musah sbaglia un gol facile, poi è Leao in rovesciata a realizzare l’1-1.

Tanti i motivi di interesse anche prima del match. In particolar modo è andata in scena un’accoglienza caldissima nei confronti di Gigio Donnarumma, l’ex della partita. L’estremo difensore è stato accolto con fischi, cori e il lancio di dollari all’ingresso delle squadre in campo. Una novità riguarda anche il tecnico Stefano Pioli: il pubblico rossonero non ha cantato il coro ‘Pioli is on fire’. Il motivo? Individuare nuovi stimoli e dimenticare il passato. La scelta è stata condivisa anche da mister e dirigenti.