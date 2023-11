Monza, Palladino conferma i contatti con le big: il primo nome per il sostituto

CalcioWeb

Raffaele Palladino è uno degli allenatori emergenti del campionato di Serie A. L’arrivo sulla panchina del Monza ha permesso alla squadra di cambiare passo, prima con una salvezza tranquilla e adesso con una prima parte di stagione interessante. Il giovane allenatore è finito nel mirino delle big italiane, in particolar modo è un profilo seguito anche dal Milan.

“Se è vero che la Juve ha pensato a me? Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L’anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c’è una crescita ancora in corso con questo club”, le parole alla vigilia della partita di campionato Monza-Juventus.

Il Monza inizia a valutare altri profili per la prossima stagione ed un nome interessante è quello di Alberto Gilardino. L’ex attaccante di Parma e Milan è un altro allenatore dal futuro assicurato e l’esperienza sulla panchina del Genoa è stata più che positiva.