Da calciatore a pornostar: morto a 34 anni Oliver Spedding

Damian Spedding è diventato famoso nei mesi scorsi per la sua decisione di lasciare il calcio per intraprendere una nuova carriera nel cinema per adulti.

Damian Oliver, questo il suo nome da pornostar, fidanzato con la famosa collega Sophie Anderson è morto all’età di 34 anni. Sono ancora ignote le cause del decesso del giovane, che qualche mese fa aveva simulato la morte della sua compagna.

Il Croydon FC, sua vecchia squadra, ha annunciato la sua morte in un tributo condiviso online: “il Croydon FC è profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa del nostro ex giocatore, Oliver Spedding. Oliver ha giocato per il club per un paio di periodi ed è stato una persona molto amata che ha sempre dato il massimo per la squadra. Oliver mancherà moltissimo a tutti nel club e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile“.

Il manager del club Liam Giles ha definito la morte di Oliver “una notizia così straziante“. “Ollie era un guerriero in campo e ha dato il 100% ogni volta che rappresentava il Croydon FC. Abbiamo parlato un paio di settimane fa del suo ritorno al calcio. Spero che tu possa trovare la pace, amico: dormi bene“, ha aggiujnto su X.