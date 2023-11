Mourinho fa impazzire… la 3ª D! Il saluto agli studenti è virale: “no ai laziali” | VIDEO

CalcioWeb

Josè Mourinho sa come farsi amare dai propri tifosi. Il carattere e il carisma dell’allenatore portoghese non si scoprono di certo oggi, ma avere a che fare con una piazza calda come quella di Roma non è una sfida facile anche per lo Special One. Eppure, in questa sua esperienza capitolina, al di là dei risultati Mou non ha mai perso di vista il rapporto con i romanisti.

Lo dimostra un particolare video che è diventato virale in rete nelle ultime ore. Durante il Social Football Summit, un giovane tifoso ha chiesto a Mourinho di realizzare un video-saluto per una classe. Mou ha risposto prontamente impugnando il telefono per una dedica: “un abbraccio a tutti i romanisti della 3ª D… no ai laziali“.

👀 Anche #Mourinho presente al Social Football Summit, eccolo nel video all’Olimpico a salutare i tifosi 🔥🏟️ pic.twitter.com/5nYy9xn1GW — TVPLAY (@tvplayofficial) November 21, 2023