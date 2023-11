Nainggolan torna in campo: la nuova squadra del Ninja è sorprendente

CalcioWeb

Radja Nainggolan è in trattativa per iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio. Le qualità del centrocampista belga non sono assolutamente in discussione e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma del nuovo contratto. Il centrocampista non è riuscito a mettere in mostra le grandissime qualità nell’ultima deludente esperienza con la maglia della Spal.

Si tratta di un centrocampista classe 1988, di buona corsa e con un tiro potente dalla distanza. E’ soprannominato Ninja per il suo stile di gioco e si è sempre dimostrato un calciatore prezioso per la capacità di giocare in diverse zone del centrocampo. La prima esperienza è stata al Piacenza, poi il definitivo salto di qualità con il Cagliari.

La grande occasione arriva alla Roma e le prestazioni trascinano la squadra verso importanti obiettivi. Nel 2018 passa all’Inter e si conferma un calciatore di ottimo livello. Torna a Cagliari, poi le ultime stagioni con Anversa e Spal. L’esperienza nel campionato italiano di Serie B è stata molto deludente e si è conclusa senza sussulti.

La nuova squadra di Nainggolan

Radja Nainggolan è attualmente svincolato e libero di trovare squadra e firmare il nuovo contratto. Secondo le ultime notizie è in fase avanzata l’operazione per il passaggio del calciatore belga in Indonesia.

Le indiscrezioni provenienti dal Belgio confermano l’operazione in corso e l’intesa potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Il nome della squadra è ancora top-secret, ma circolano le prime indiscrezioni: Borneo FC, Bali United, Persib Bandung e Bhayangkara FC sono le squadre in corsa per assicurarsi le prestazioni del calciatore ex Roma. Il calciatore è molto stuzzicato dalla proposta ed una risposta definitiva è attesa entro la prossima settimana. Il campionato è molto competitivo e attualmente la classifica è guidata proprio dal Borneo FC, subito dietro il Persib Bandung e Bali United, tutte squadre in fila per il ‘Ninja’.